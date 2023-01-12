Польша передаст Украине роту танков Leopard

На вооружении польской армии есть 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5

ВАРШАВА, 11 января. /ТАСС/. Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

"Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине", - сказал Дуда, отвечая на вопрос о поставках танков. "Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал польский лидер, выступление которого транслировало Польское телевидение.

По словам Дуды, для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". "Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет - роту танков Leopard", - пояснил Дуда.

"Такое решение в Польше уже принято", - подчеркнул он.

На вооружении польской армии есть 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.