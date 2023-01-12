Войти
ЦАМТО

Закупка ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 млн. долларов

405
0
0
Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 11 января. Закупка в США ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 млн. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе воздушных сил Украины.

Министр обороны Канады Анита Ананд 10 января сообщила, что Оттава закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS.

"Анита Ананд анонсировала покупку у США ЗРК NASAMS и ЗУР с последующей передачей Украине. Эта помощь на сумму примерно в 406 млн. долл. США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 млн. долл. США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года", – говорится в Telegram-канале воздушных сил Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
NASAMS
Похожие новости
12.01.2023
В Канаде заявили, что закупят у США ЗРК NASAMS для Украины
19.09.2022
Объявлен новый пакет американской военной помощи Украине
15.07.2022
Какие страны коллективного Запада вооружали Украину
03.06.2022
Над всей Украиной безоблачное небо?
02.05.2022
Польша закупает зенитные ракетные комплексы CAMM по программе Narew
15.11.2017
Неоткрытые острова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:43
  • 41568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря