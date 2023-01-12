Закупка ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 млн. долларов

ЦАМТО, 11 января. Закупка в США ЗРК NASAMS для Украины обойдется Канаде в 406 млн. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе воздушных сил Украины.

Министр обороны Канады Анита Ананд 10 января сообщила, что Оттава закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS.

"Анита Ананд анонсировала покупку у США ЗРК NASAMS и ЗУР с последующей передачей Украине. Эта помощь на сумму примерно в 406 млн. долл. США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 млн. долл. США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года", – говорится в Telegram-канале воздушных сил Украины.