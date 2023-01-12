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ТАСС

Путин заявил, что Россия решит проблемы обеспечения потребностей СВО

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Источник изображения: Андрей Рубцов/ ТАСС

Президент сообщил о планах укреплять обороноспособность страны

НОВО-ОГАРЕВО, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах укреплять обороноспособность России, а также заявил о намерении решить все проблемы по обеспечению потребностей при проведении специальной военной операции.

"Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции", - сказал он, выступая на совещании с членами правительства в среду.

Путин добавил, что реализация масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение международных связей, будет продолжена. "Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть", - заверил он. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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