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Интерфакс-АВН

Космический корабль Cargo Dragon приводнился в Атлантике

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Источник изображения: Фото: NASA

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся накануне от Международной космической станции (МКС), в среду успешно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 05:19 по времени Восточного побережья США (в 13:19 мск) совершила мягкую посадку на воду вблизи побережья Флориды. После приводнения он будет поднят на борт спасательного судна компании SpaceX.

Cargo Dragon доставил на Землю около 2 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

В общей сложности корабль пробыл в составе МКС 43 дня. Он был выведен на орбиту 26 ноября прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около 3,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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