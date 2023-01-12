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Военное обозрение

В США собираются нарастить производство биотоплива как альтернативного источника энергии

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Источник изображения: topwar.ru

В США Агентство по охране окружающей среды хочет увеличить использование возобновляемых видов топлива примерно на 9 процентов к концу 2025 года. Американское агентство по охране окружающей среды считает, что большее количество биотоплива будет продвигать приоритеты энергетической безопасности, меньшего загрязнения и защиты потребителей, хотя некоторые защитники окружающей среды не согласны с этим.

Что делает источник энергии возобновляемым? Этот вопрос был в центре многочисленных дебатов в последние месяцы, поскольку правительственные учреждения по всему миру пересматривают свою энергетическую политику после массовых потрясений в энергетическом секторе, вызванных пандемией и санкциями Вашингтона с подчинённым ему Евросоюзом в отношении России.

В настоящее время многие страны мира переживают глобальный энергетический кризис беспрецедентной глубины и сложности. Этот факт полностью соответствует недавно выпущенному ежегодному отчету Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2022.

В настоящее время мировые лидеры изо всех сил пытаются укрепить энергетическую независимость и безопасность перед лицом глобального энергетического кризиса, а также продвигать чистую энергию перед лицом изменения климата.

В Европе развернулись дебаты о том, можно ли считать ядерную энергию и природный газ «возобновляемыми», что делает эти ресурсы подходящими для финансирования, предназначенного для климатических инициатив. В конечном итоге Европейский союз решил, что при определенных обстоятельствах как ядерная энергетика, так и природный газ могут быть включены в категорию «экологически устойчивой экономической деятельности». Это решение вызвало разногласия, спровоцировав протесты, а также жалобы на «сохраняющуюся зависимость от Кремля» в отношении импорта природного газа.

По другую сторону Атлантики разгораются аналогичные споры, но в данном случае суть вопроса в чистоте и экологичности биотоплива. Хотя это не новая дискуссия в Соединенных Штатах, она становится все более актуальной, поскольку Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило новые стандарты того, какая часть топлива в стране должна поступать из возобновляемых источников, включая спорные виды биотоплива и биогаза.

Несмотря на возмущение экологов, перспективы для тех, кто занимается «возобновляемым топливом», очень позитивны. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2027 году общий мировой спрос на биотопливо вырастет более чем на 20 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. И России нельзя упустить эту тенденцию, принимая во внимание и то, что спрос на обычные источники энергии тоже останется значительным, особенно в зимний период времени, когда так называемые зелёные источники могут подвести...

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Россия
США
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2020-й год
Евросоюз
Ядерный щит
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