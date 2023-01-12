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Военное обозрение

Германия профинансирует закупку спутниковых терминалов Starlink для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Поставку спутниковых терминалов Starlink, заказанных в декабре прошлого года украинскими властями, профинансирует Германия. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИДа по итогам визита на Украину Анналены Бербок.

Киев заключил договор с американской компанией Space Exploration Technologies Corp. о поставке более 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink, передать комплексы компания обещала в "ближайшие" месяцы, а оплатить весь этот банкет обещал Евросоюз, но без каких-либо конкретных обязательств. И вот теперь "спаситель" нашелся, им выступила Германия в лице Бербок, пообещавшая выделить средства на это.

Согласно сообщению, Берлин выделит 20 млн. евро. Является ли эта сумма окончательной для закупки 10 тысяч терминалов или нет, пока не ясно, Бербок говорит, что этого хватит. Хотя возможно, что еще какие-то страны ЕС вложатся в системы для ВСУ. Впрочем, в Киеве заявляют, что только треть от закупленных терминалов пойдет в армию, остальные будут распределены по другим ведомствам.

(...) Германия предоставит 20 миллионов евро. Всего за счет этого можно профинансировать 10 000 наземных станций. Треть этих наземных станций пойдет на пользу Вооруженных сил Украины. Связь в реальном времени позволяет украинским воинам координировать защиту Родины и лучше защищаться от атак России

- говорится в сообщении МИД ФРГ.

Согласно данным, предоставленным министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, с начала конфликта Киев получил 22 тысячи терминалов Starlink.

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