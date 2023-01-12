США передали Мозамбику патрульный катер

ЦАМТО, 11 января. В рамках развития сотрудничества между США и Мозамбиком в сфере безопасности мозамбикскому флоту безвозмездно передан 10-метровый патрульный катер прибрежной зоны.

Как сообщает Defenceweb.co.za, помимо катера, пакет поставки предусматривает проведение специалистами американской компании-производителя SAFE Boat International обучения личного состава ВМС Мозамбика. Стоимость скоростного катера оценивается в 700 тыс. долл. Предполагается, что он будет применяться для перехвата нарушителей и досмотра судов.

Как заявил в ходе проведенной в Мапуту церемонии передачи посол США в Мозамбике Питер Х.Вруман, патрульный катер позволит ВМС Мозамбика повысить безопасность на море и оперативно реагировать на все более сложные вызовы и угрозы.

Передача катера произведена в рамках более широкого перечня программ помощи в области безопасности, направленных на повышение возможностей ВМС Мозамбика в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Помощь оказывается по программе международного военного образования и подготовки кадров (International Military Education and Training, IMET), трех программ совместной подготовки по обмену (JCET), программы консультирования по вопросам технического обслуживания и логистики на море, а также безвозмездной передачи оборудования для улучшения, обслуживания и поддержки ВМС.