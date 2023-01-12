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Известия.ru

Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министерство обороны РФ показало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства в среду, 11 января.


На кадрах видно, как точным попаданием были уничтожены опорный пункт и бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на большом удалении.

Отмечается, что цели были поражены с первого выстрела.

Ранее в этот день в Минобороны рассказали, как артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила позиции ВСУ на правом берегу Днепра с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В военном ведомстве отметили скорость, с которой после выполнения огневой задачи артиллеристы перевели орудие в транспортное положение и покинули позиции во избежание ответного удара.

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) 9 января показали, как уничтожили из реактивной системы залпового огня «Град» технику и скопление живой силы ВСУ в зоне спецоперации. В результате ракетного удара были уничтожены легкобронированная техника, а также скопление живой силы противника.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
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Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
12.01.2023 01:46
Краснополь-Д?
0
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№2
12.01.2023 13:03
На последнем попадании лазерная подсветка как у Кранополя, новым не пахнет
0
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