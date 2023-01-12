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Москва и Минск нарастили силы ПВО региональной группировки войск

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В минобороны Белоруссии 11 января сообщили, что Минск и Москва нарастили силы противовоздушной обороны РВГ

В минобороны Белоруссии 11 января сообщили, что Минск и Москва нарастили силы противовоздушной обороны региональной группировки войск.

«По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Несколько дней назад стало известно, что авиаподразделения Вооруженных сил Белоруссии и России с 16 января по 1 февраля проведут совместные летно-тактические учения. На время учений будут задействованы все белорусские аэродромы и полигоны ВВС, а также войска противовоздушной обороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 января прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей.

По его словам, появление российских солдат в части также полезно для Белоруссии, так как помогает обмениваться опытом и совершенствоваться.

Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук 6 января заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства.

В конце декабря госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

В октябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.

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