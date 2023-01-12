В Японии предсказали победу России в украинском конфликте

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

Shukan Gendai: украинский конфликт – историческая глупость Байдена

Конфликт на Украине — историческая глупость Байдена, пишет автор статьи в Shukan Gendai. Он используется как прикрытие для борьбы США с Россией, но велика вероятность, что все закончится поражением западного блока.

Истинные намерения Байдена и Зеленского

С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля западная (особенно американская и британская) пропаганда создает впечатление, что российский президент Владимир Путин — злодей, а украинский лидер Владимир Зеленский — праведный герой.

Между тем о реалиях украинского конфликта я рассказал в статьях "Действительно ли Россия разрушила газопровод „Северный поток“?", "Вы смотрите на украинский конфликт с точки зрения западного образа мышления — разделяй и властвуй?", "Станет ли для США украинский кризис войной во Вьетнаме ХХI века?" и "Злодей только Путин?" Короче говоря, украинский конфликт, как и война во Вьетнаме, — это битва ради удовлетворения американских амбиций. Разница лишь в том, что во время Вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому США, Европа и другие оказывают косвенную помощь.

Если сравнить СВО с войной во Вьетнаме, то сейчас Россия (СССР) и США поменялись местами, но суть не изменилась: крупная держава угнетает народ небольшой страны.

Но правительство Демократической партии Байдена любой ценой хочет превратить украинский конфликт в борьбу Зеленского за справедливость (при поддержке украинского народа).

Частью этой политики стало выступление украинского президента в конгрессе США, о котором сообщило агентство Bloomberg в статье "Зеленский заявил, что помощь — это инвестиции, а не благотворительность".

Действительно, история показывает, что некоторым выгодна война. Некоторые очень довольны решением Байдена о предоставлении дополнительной помощи Киеву и его обещанием "оказывать поддержку столько, сколько потребуется". Конфликт — это выгодная инвестиция.

Однако визит Зеленского в США и выступление в конгрессе можно рассматривать как крик о помощи на фоне усложнения военной ситуации.

"Поражение" заменяется на "победу"?

Начнем с того, что на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Это фактически вынуждает их стоять насмерть. Как украинский народ отнесся к зарубежной поездке Зеленского в таких обстоятельствах? Мне кажется, что президент готовится к бегству в случае наихудшего сценария.

Лично я считаю, что чем красивее говорит человек, тем меньше доверия он заслуживает. И Зеленский — прекрасный тому пример. Как я отметил в публикации "Пережить кризисные времена, изображая идиота", люди, которые гладко говорят, не обязательно что-то из себя представляют. Если Зеленский играет роль умного человека, но на самом деле таковым не является, то в конечном итоге он пойдет по пути разрушения. А если он действительно умен, то, скорее всего, будет играть хитро и выкручиваться, несмотря на тяжелое положение украинского народа.

Что касается ситуации на Украине, то показательна статья военного эксперта Ёсиаки Яно (Yoshiaki Yano) в JBpress, которую президент Института гуманитарных и экономических наук Хироси Арити (Hiroshi Arichi) оценил как ценный материал, который стоит прочитать в разгар пропаганды США и Великобритании ("Российские войска начали полномасштабное наступление, а украинская армия на грани краха. Военнослужащие НАТО вступили в бой вместо сильно измотанных украинских солдат"). Во время Второй мировой войны Япония скрывала свое отступление, называя его "маневром", а теперь западные СМИ, которым в затылок дышат демократы Байдена, называют свое поражение "победой".

Бессмысленный конфликт, в котором мало шансов на победу

Таким образом, Украина находится в проигрышной ситуации. Между тем из статьи Яно очевидно, что в действительности Москва воюет не с Киевом, а с Вашингтоном и НАТО, которые стоят за ним.

Конфликт во Вьетнаме закончился бы раньше, если бы это была просто война между Севером и Югом. Но она затянулась из-за вмешательства крупных держав, особенно США. То же самое может произойти и на Украине.

Во Вьетнаме американские власти хотели как можно скорее закончить бессмысленную борьбу, но сделать это было непросто. Так было и во время конфликтов в Ираке и Афганистане.

Поскольку теперь в палате представителей конгресса большинство представлено республиканцами, ожидается, что в США будут активнее критиковать украинский кризис. Возможно, приглашение Зеленского в конгресс — это контрмера против этой полемики.

Но несмотря на большинство в палате представителей, сенат и президентский пост все еще контролируются демократами. Трудно найти причину для окончания конфликта, который (фактически) начали сами демократы.

Сделав Зеленского героем, а Путина злодеем, они должны победить, чтобы сохранить лицо. Так было и во время Вьетнамской войны, которая шла под флагом борьбы с коммунизмом.

Действительно, падение Сайгона запомнилось как самое катастрофическое поражение в истории США, и разгром в украинском конфликте также будет весьма плачевным. По крайней мере, пока кандидат от республиканцев (вероятно) не победит на президентских выборах в 2024 году, они продолжат вести битву, которая наверняка будет проиграна. А в том маловероятном случае, если победит кандидат от демократов, это будет кошмар, подобный войне во Вьетнаме.

США сейчас слабее, чем во время войны во Вьетнаме

После Второй мировой войны ВВП США, по оценкам, составлял половину мирового, поскольку разоренная войной Европа была в руинах, а крупных развивающихся стран не было. Но экономика страны, которая была достаточно сильной в начале войны во Вьетнаме, стагнировала после падения Сайгона в 1975 году. Возникла американская версия "потерянных 20 лет".

Вялую экономику оживил четвертьвековой пузырь IT и интернета, раздувшийся в середине 1990-х годов. В конечном итоге сложилась ситуация, которую я описал в статье "США умерли уже в 1971 году! Реальная картина с точки зрения инфляции".

Финансы, еще один столп экономики США, рухнут <...>. Доля США в мировом ВВП снизилась с 31,6% ВВП в 1970 году до 24,3% в 2017 году. Но и 12,7% ВВП СССР упал до 1,9% России.

США борются не с Россией, а со всем миром

Это означает, что Россия сегодня не представляет такой угрозы, какой когда-то был СССР.

Однако стоит отметить, что коммунистический Китай, доля ВВП которого в 1970 году составляла всего 2,6%, совершил огромный скачок вперед, достигнув 15,0% в 2017 году.

Расчеты показывают, что в 2022 году эта же доля составила 21,9% для США и 18,4% для Китая, а если добавить 3,9% Индии, то общий объем достигнет 22,3%, что несколько выше, чем у США. Обе страны, по сути, являются антиамериканскими государствами, хотя формально они ведут диалог.

У России 1,7% ВВП, но у нее больше ядерных боеголовок, чем у Соединенных Штатов. Советую прочитать мою публикацию "РИК — великое объединение Россия — Индия — Китай? Каковы реальные намерения мира во Второй холодной войне?" Потому что, если бы РИК объединились, они смогли бы подавить могущественные США.

Конечно, коммунистическому Китаю помог попутный ветер дефляции, но с точки зрения внутриполитической нестабильности США не сильно отличаются от КНР.

Более того, неамериканский блок лидирует не только по ВВП, но и по ресурсному вопросу, который свирепствует, как буря, по всему миру. По оценкам, добыча нефти группы ОПЕК+, включая Россию, составляет большую часть мирового производства.

Факт также в том, что 40 стран выступили против или воздержались касательно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Москву. Даже если Вашингтон грозит кулаком, как великан, есть 40 государств, которые ему не уступают. А если добавить страны, которые опасаются насилия со стороны США, то число их противников будет значительно больше.

Японцев вводит в заблуждение пропаганда, особенно американская и британская, но мир не поддерживает бессмысленный конфликт, который к тому же, вероятно, будет проигран.

Что делать в случае нападения на Тайвань?

Существует также риск, о котором я упомянул в статье "Си Цзиньпин вторгнется на Тайвань в 2023 году, пока у власти послушный Байден".

Сложно воевать на два фронта. В истории не так много успешных тому примеров.

Более того, вполне возможно, что Си и Путин начнут действовать вместе. 14 сентября газета "Нихон кэйдзай" сообщила: "Путин и Си встретятся 15 сентября для обсуждения ситуации на Тайване", а 27 декабря, "Ёмиури" отметила, что лидеры Китая и России могут провести переговоры в течение года. По словам российского представителя, график и формат встречи будут объявлены отдельно.

У Поднебесной и России (СССР) всегда были плохие отношения, но дипломатическая и военная безграмотность администрации Байдена сблизила эти страны под лозунгом "враг моего врага — мой друг".

Как видно из доли ВВП, наибольшую угрозу для США представляет не Россия, а Китай, но конфликт на Украине, в результате которого Москва присоединилась к Пекину, это историческая глупость Байдена.

Если не отказаться от Киева, который, скорее всего, проиграет, Вашингтон не сможет справиться с вторжением на Тайвань, но неспособность принять такое решение соответствует традициям Демократической партии, которая характеризуется военной и дипломатической безграмотностью.

Это серьезная ситуация для японского народа, который сильно пострадает от тайваньского кризиса.

Автор: Хироси Охара (Hiroshi Ohara)