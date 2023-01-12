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ТАСС

Песков: РФ отслеживает ситуацию с якобы поставками Турцией кассетных боеприпасов Украине

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Трофейный дрон Baykar Bayraktar TB2 был захвачен на Украине и теперь демонстрируется в музее в Кубинке. Фото Владимира Карнозова
Трофейный дрон Baykar Bayraktar TB2 был захвачен на Украине и теперь демонстрируется в музее в Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

Представитель Кремля напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину из Турции Bayraktar и боеприпасов для этих беспилотников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Говорить о достоверности информации о якобы поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине трудно, но Москва внимательно следит за ситуацией, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные о том, что Анкара якобы начала такие поставки в октябре прошлого года.

В этой связи он напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину из Турции Bayraktar и боеприпасов для этих беспилотников. При этом Песков отметил, что Турция имеет обязательства как страна - член НАТО и собственные двусторонние отношения с другими странами. "Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны. Согласно этим данным, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники. 

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