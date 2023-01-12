Столтенберг привел Соледар в качестве аргумента для дальнейшей помощи Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом совместного заседания с Европейской комиссией, на котором будут обсуждать помощь Украине, заявил о важности усиления военной поддержки Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (старое название, используемое сейчас Украиной - ред.) и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о контроле Соледара, штаб территориальной обороны ДНР также сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное между Соледаром и Артемовском.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Песков, комментируя информацию об освобождении Соледара, заявил, что военный успех на Украине наступит после достижения целей спецоперации.