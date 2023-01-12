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ТАСС

Песков отметил положительную динамику в проведении СВО

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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

При этом представитель Кремля не стал говорить об освобождении Соледара, заметив, что успех операции будет достигнут при выполнении целей СВО

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что в проведении специальной военной операции (СВО) есть положительная динамика. При этом он не стал говорить об освобождении Соледара, заметив, что успех операции будет достигнут при выполнении целей СВО.

"Подождите, давайте не будем спешить, дождемся все-таки официальных заявлений", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают освобождение Соледара.

"Там есть положительная динамика в продвижении", - подчеркнул представитель Кремля. "Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - указал он.

Как сообщил ранее предприниматель Евгений Пригожин, слова которого были приведены в Telegram-канале его пресс-службы, город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями "Вагнер". В среду в эфире телеканала "Соловьев Live" врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, идет подготовка к освобождению всей ДНР, это переломный момент. 

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Страны
Россия
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