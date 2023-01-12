Захарова назвала глупостью слова главы МИД Латвии о "разгроме России"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это вопрос "неумения просчитать на два хода вперед"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глупостью слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о "разгроме России в интересах Латвии".

Ранее портал Delfi сообщил, что глава латвийского внешнеполитического ведомства в докладе правительству страны заявлял о том, что "разгром России" отвечает интересам Риги. Издание также приводит высказывания из доклада, где говорится, что "Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и с Западом в целом".

"Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать на два хода вперед, неумения просчитать ситуацию, в которой находятся", - сказала она в среду в эфире радио Sputnik, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать эту ситуацию.