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ТАСС

Захарова назвала глупостью слова главы МИД Латвии о "разгроме России"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это вопрос "неумения просчитать на два хода вперед"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глупостью слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о "разгроме России в интересах Латвии".

Ранее портал Delfi сообщил, что глава латвийского внешнеполитического ведомства в докладе правительству страны заявлял о том, что "разгром России" отвечает интересам Риги. Издание также приводит высказывания из доклада, где говорится, что "Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и с Западом в целом".

"Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать на два хода вперед, неумения просчитать ситуацию, в которой находятся", - сказала она в среду в эфире радио Sputnik, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать эту ситуацию. 

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Страны
Латвия
Россия
Украина
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