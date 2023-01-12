Глава МИД Италии заявил, что страна помогает Украине оружием по мере возможностей

По словам Антонио Таяни, Рим также отправил Киеву более 50 тонн электрооборудования

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Власти Италии готовы поставить Украине и другие типы вооружений по мере возможностей. С таким заявлением выступил в среду министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

"Для Украины мы делаем все, что можем. Мы готовы отправить и другие вооружения по мере возможностей. Перед этим, конечно, будет проинформирован парламент, - приводит его слова агентство ANSA. - С французами мы обсуждаем поставку систем ПВО". Таяни также напомнил, что Рим отправил Киеву более 50 тонн электрооборудования.

Ранее глава МИД заявил, что препятствий для поставок систем ПВО Киеву нет, но Рим решает ряд технических проблем.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

Однако принятие шестого пакета, которое ожидалось еще в декабре, откладывается. Документ может быть одобрен не ранее февраля. По заявлению Таяни, он "дорабатывается". Министр обороны республики Гуидо Крозетто ранее указывал, что "оружие не покупают в супермаркете, и для его производства нужно время".

В местных СМИ пишут о том, что союзники настаивают, чтобы Рим направил на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Но в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками. Военные эксперты говорят, что передача даже одного комплекса ведет к появлению бреши в национальной обороне, и этого лучше избежать. По разным подсчетам, официально не подтвержденным, Италия отправила киевскому режиму оружие на сумму от 400 млн до одного миллиарда евро.