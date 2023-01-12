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ТАСС

Песков: перспективы мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматриваются

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Алексей Никольский/ ТАСС

Украинским законом запрещено вести диалог с РФ, а Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость в этом вопросе, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Перспективы мирных переговоров с Украиной не просматриваются, пока украинским законом запрещено вести диалог с РФ и пока Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость в данном вопросе. Такое мнение высказал в среду в беседе с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - сказал представитель Кремля, комментируя заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что РФ выражает готовность к переговорам с украинской стороной.

Песков подчеркнул, что "Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров". "И президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность", - указал представитель Кремля. "Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом", - отметил он.

Пресс-секретарь главы государства согласился с тем, что до тех пор, пока на Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией, ведение переговоров невозможно. "Ну конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по мирному урегулированию. 22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что Киев прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале 2023 года. Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса США, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Украины по урегулированию конфликта. По его словам, Байден поддержал идею Киева о проведении глобального "саммита мира" для обсуждения этих инициатив. Представители РФ неоднократно заявляли, что любой "мирный план" по Украине должен учитывать новые реалии - вхождение четырех регионов в состав России. 

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
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