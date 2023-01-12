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ТАСС

Песков: Запад продолжает помогать Украине, но его запасы вооружений истощаются

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Представитель Кремля указал на проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Страны коллективного Запада во главе с США готовы и дальше накачивать Украину вооружениями, но их запасы истощаются, отметил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы видим, что страны коллективного Запада так называемого во главе с США подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем также определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружений и амуниции. Но пока мы видим их декларации, что, несмотря на все трудности, они продолжат накачивать Украину", - сказал Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать данные о том, что объем военной помощи Запада Украине с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ.

  

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Россия
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Украина
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