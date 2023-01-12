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ТАСС

Космодром на Хайнане сможет осуществлять ракетные запуски круглый год

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Ракета «Чанчжэн-5В» с основным модулем китайской станции «Тяньхэ» стартует с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 29 апреля 2021 года
Ракета «Чанчжэн-5В» с основным модулем китайской станции «Тяньхэ» стартует с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 29 апреля 2021 года.
Источник изображения: STR/AFP

Как следует из хронологии работы космодрома Вэньчан, он впервые выполнил задачу по выводу на орбиту космических аппаратов в январе

ХАЙКОУ /Китай/, 11 января. /ТАСС/. Космодром Вэньчан на северо-восточном побережье провинции Хайнань уже располагает всеми необходимыми технологиями и возможностями для регулярного вывода на орбиту космических аппаратов круглый год. Об этом заявил секретарь парткома центра спутниковых запусков Сичан Дун Чунцин.

Космическая гавань Сичан в юго-западной провинции Сычуань традиционно курирует деятельность стартовой площадки в Вэньчане - самого "молодого" космодрома КНР, который был запущен в эксплуатацию в июне 2016 года.

"Ранее, [9 января], мы осуществили запуск ракеты "Чанчжэн-7", он прошел успешно. Это означает, что Вэньчан уже обладает всем необходимым для того, чтобы регулярно осуществлять запуски круглый год", - приводит слова чиновника агентство Синьхуа. Как следует из хронологии работы хайнаньского космодрома, он впервые выполнил задачу по выводу на орбиту космических аппаратов в январе.

По данным агентства, руководство космодрома Сичан активно прорабатывает вопросы, связанные с запуском ракет нового поколения, а также тяжелых носителей. На текущем этапе, как отмечается, особое внимание уделяется запланированным миссиям по высадке китайских космонавтов на Луне, по изучению астероидов и дальнего космоса, вопросам, связанным с обслуживанием орбитальной станции КНР.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в КНР способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех китайских аналогов. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн). 

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Страны
Китай
Проекты
Луна
Чанчжэн
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