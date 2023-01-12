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Военное обозрение

Источник назвал планируемые сроки возвращения в боевой состав глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»

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Источник изображения: topwar.ru

Ремонт глубоководного аппарата специального назначения АС-31 "Лошарик", пострадавшего в результате пожара в 2019 году, продолжается, на лодку уже загружена активная зона реактора. Об этом сообщил информированный источник.

Ремонт и восстановление атомной подводной лодки специального назначения "АС-31", также называемой "Лошарик", идет полным ходом. По словам источника, знакомого с ситуацией, на лодку уже загружена активная зона реактора, ведется монтаж необходимых систем. Планируемые сроки завершения работ - 2024 год, после чего последует ряд необходимых испытаний. Возвращение "Лошарика" в боевой состав намечено на 2025 год.

К настоящему времени на лодку загружена новая активная зона реактора, идет монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре. Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата

- приводит ТАСС слова источника.

1 июля 2019 года на борту глубоководного аппарата АС-31, находившегося в акватории Баренцева моря вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Подводную лодку удалось спасти, после чего она была доставлена на военно-морскую базу в Североморске, откуда аппарат переместили в Центр судоремонта "Звездочка". Как сообщалось, АС-31 был нанесен существенный ущерб, огнем было повреждено все радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическая и навигационная системы, система жизнеобеспечения экипажа.

В 2021 году КБ "Малахит" сообщило, что разработало проект модернизации "Лошарика", работы могут занять до 4-х лет учитывая, что титановый корпус подлодки не пострадал.

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