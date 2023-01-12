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РИА Новости

"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором

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Стенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором, что позволит увеличить безопасность полетов в области, говорится в релизе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оборудовал аэропорт в Кургане новым радиолокатором АОРЛ-1АC, оснащенным современной элементной базой. Он позволяет значительно расширить площадь контролируемого воздушного пространства и увеличить безопасность авиаполетов в регионе", - говорится в сообщении.

По сравнению с функционировавшим более 25 лет на курганском аэродроме диспетчерским радиолокатором ДРЛ-7СМ, у АОРЛ-1АC более чем в 2 раза увеличена дальность обнаружения самолетов по первичному каналу и в 3 раза – по вторичному, отмечает "Ростех". Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает новый локатор более надежным в эксплуатации.

"Обеспечение безопасности полетов и оснащение аэропортов современным оборудованием – одна из приоритетных задач гражданской авиации. В России с 2018 года действует программа модернизации объектов аэродромной инфраструктуры. В ее рамках наш холдинг "Росэлектроника" оснастил более 40 аэропортов радиолокаторами. Новейшее оборудование, установленное в Кургане, в разы эффективнее локаторов предыдущего поколения. Оно позволяет контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Монтажные и пуско-наладочные работы выполнили специалисты Челябинского радиозавода "Полет" (входит в "Росэлектронику") – одного из ключевых российских предприятий по производству аэродромного навигационного оборудования. "Полет" занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах.

"На протяжении почти 30 лет диспетчерский радиолокатор ДРЛ-7СМ успешно выполнял задачи по обнаружению и измерению координат воздушных судов в районе аэродрома Кургана. Необходимость оснащения аэродромной базы современным радиолокационным оборудованием назрела в связи с модернизацией инфраструктуры аэропорта. Современный радиолокатор АОРЛ-1АС позволяет увеличить площадь контролируемого воздушного пространства и обеспечить контроль над ним путем создания единой автоматизированной радиолокационной системы", – отметил гендиректор "Полета" Александр Нестеров.

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Страны
Россия
Продукция
АОРЛ-1АС
Компании
Полет ЧРЗ
Росэлектроника
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