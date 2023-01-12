Войти
Lenta.ru

В России предложили беспилотник для атмосферы Венеры

399
0
0
Высококонтрастное изображение облачного покрова Венеры.
Высококонтрастное изображение облачного покрова Венеры.
Источник изображения: NASA

В МАИ предложили проект беспилотника в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке инженеров, форма эллипса понизит аэродинамическое сопротивление при движении вдоль и поперек мощных воздушных потоков. Такая конструкция эффективна при горизонтальном полете, вертикальном взлете и посадке, а также позволит беспилотнику набирать высокую скорость.

Предполагается, что аппарат будет иметь четыре пропеллера, четыре манипулятора и четыре ножки-опоры. Питание научного оборудования, двигателей и механизма посадки обеспечат литий-ионные аккумуляторные батареи. Чтобы беспилотник смог продолжительное время выдерживать высокую температуру атмосферы Венеры, которая достигает более 400 градусов по Цельсию, под корпусом будет размещен слой резорцин-формальдегидного аэрогеля.

В 2021 году заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Людмила Засова сообщила, что на 11 ноября 2029 года запланирован запуск российской миссии «Венера-Д». Тогда же научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый отметил, что начало миссии может быть отложено на более поздний срок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
МАИ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.04.2021
Как достать соседку: Венеру хотят исследовать с помощью дронов
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
10.05.2016
В России создают коптер, способный летать до 8 часов непрерывно
01.06.2011
УЗГА прекратит выпускать легкие самолеты и займется беспилотниками
04.02.2009
Беспилотная вертолетная техника дороже, чем БЛА самолетного типа
13.04.2007
ОТ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ДО МЕЖПЛАНЕТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ У НПО имени С.А. Лавочкина богатая история и прекрасная перспектива
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:34
  • 41567
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря