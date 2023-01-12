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ЦАМТО

Швеция планирует поставить Украине САУ Archer

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 января. Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема.

"Выступая перед журналистами, Т.Бильстрем сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада, и Швеция должна внести свой вклад", – сообщил телеканал.

Как утверждается, в интервью шведскому изданию Expressen министр подтвердил решение по поставке ВС Украины САУ Archer.

"Вопрос не в том, должны ли мы их отправить, а в том, когда мы их отправим", – приводятся слова Т.Бильстрема в сообщении.

Как напоминает агентство, в конце прошлого года парламент Швеции одобрил передачу Украине военной техники, в том числе систем ПВО, на сумму более 287 млн. долл. При этом САУ Archer, которые просила поставить Украина, не вошли в этот пакет военной помощи.

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Страны
Украина
Швеция
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