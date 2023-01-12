РКК "Энергия" запатентовала способ дозаправки аппаратов в космосе

В тексте описания патента указывается, что изобретение относится к орбитальному обслуживанию космических объектов, в частности, разгонных блоков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработали способ дозаправки космического объекта жидким топливом на орбите, который позволит заправлять космический аппарат меньшим количеством топлива при выводе ракеты с Земли на околоземную орбиту. Об этом говорится в описании изобретения к патенту, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В тексте описания патента указывается, что "изобретение относится к орбитальному обслуживанию космических объектов (КО), в частности, разгонных блоков" и "предлагаемый способ [дозаправки] включает стыковку дозаправляемого КО и КО-заправщика". Согласно описанию, КО на жидком топливе выводится в космическое пространство, а следом на орбиту отправляется другой космический аппарат с топливом для дозаправки. Изделия стыкуются друг с другом непосредственно или с использованием промежуточных изделий, формируя герметичные магистрали дозаправки. Передача топлива осуществляется за счет перепада давлений в баках, либо с помощью насосов.

"Технический результат заключается в том, что при таком способе можно осуществлять дозаправку в космосе, расходуя небольшое количество топлива, что дает возможность заправлять меньшим количеством топлива при выводе ракеты с земли на околоземную орбиту, увеличивая при этом полезную нагрузку, и для дальнейших целей дозаправляться на околоземной орбите", - отмечается в документе.