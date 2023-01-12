Правительство Канады объявило о подписании контракта на закупку 88 истребителей F-35A

ЦАМТО, 11 января. Правительство Канады 9 января объявило о закупке по итогам проведенного в рамках проекта Future Fighter Capability Project открытого тендера истребителей F-35 "Лайтнинг-2" пятого поколения.

Соглашение о поставке самолетов подписано с правительством США, корпорацией Lockheed Martin и компанией Pratt & Whitney. Оно предусматривает поставку командованию Военно-воздушных сил Канады 88 новых многоцелевых истребителей F-35A, адаптированных в соответствии с их требованиями, а также сопутствующую поддержку и обучение.

Объявление о покупке истребителей прозвучало на фоне поездки премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Мексику на саммит лидеров стран Северной Америки, где он встретился с президентом США Джо Байденом. Несмотря на то, что процедура закупки самолетов началась еще в 2017 году, в качестве причин закупки традиционно названы защита "мирового порядка, основанного на правилах", а также "агрессивные" действия России и Китая.

Стоимостью проекта составляет 19 млрд. канадских долл. (14,2 млрд. долл. США). Помимо самих самолетов, эта сумма включает стоимость создания инфраструктуры на а/б Баготвилль (пров. Квебек) и Колд-Лейк (пров. Альберта), обслуживание, вооружение и другие сопутствующие расходы. Общая же стоимость жизненного цикла самолетов, которые предполагается эксплуатировать до 2070 года, оценивается в 70 млрд. канадских долл.

Как планируется, первые четыре F-35 будут поставлены ВВС Канады в 2026 году, еще по шесть единиц – в 2026 и 2027 годах, а полностью самолеты будут готовы к боевому применению и заменят CF-18 в период с 2032 по 2034 гг.

По оценке министра национальной обороны Канады Аниты Ананд, покупка и техническое обслуживание самолетов смогут ежегодно приносить канадской экономике более 425 млн. канадских долл. и поддерживать около 3300 рабочих мест.

По заявлению руководства Lockheed Martin, поставка F-35 укрепит боевой потенциал ВВС Канады и позволит им выполнять свои обязательства перед НАТО, NORAD и другими союзниками.

Канада стала 16-м покупателем истребителя F-35. На сегодняшний день F-35 эксплуатируются на 27 базах в различных странах мира. При этом девять стран эксплуатируют F-35 на своей территории. На вооружение приняты более 890 F-35, обучение прошли более 1870 летчиков и 13500 технических специалистов.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство государственных услуг и закупок Канады (Public Service & Procurement Canada – PSPC) 23 июля 2019 года направило запросы о предложениях на поставку 88 новых боевых самолетов, предназначенных для замены состоящих на вооружении F/A-18 "Хорнет" (национальное обозначение CF-18 / CF-188). Приглашения получили власти Швеции (Saab с "Грипен E"), Великобритании (Airbus, вместо BAE Systems, из-за доли компании в канадской Bombardier) и США (Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2" и Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет"). Стоимость закупки на тот момент оценивалась в 15-19 млрд. канад. долл.

В процессе конкурса компания Airbus Defence & Space GmbH отказалась от участия в нем. Три оставшиеся компании представили свои окончательные предложения в конце июля 2020 года, после чего они прошли всестороннюю оценку с учетом критериев "тактико-технические характеристики" (удельный вес это показателя в общей оценке составил 60%), "стоимость каждого самолета" (20%) и "экономические выгоды для канадских оборонных подрядчиков" (20%).

Правительство Канады 1 декабря 2021 года объявило, что по результатам оценки представленных предложений участие в конкурсе на поставку новых истребителей продолжат два финалиста: правительство Швеции, предложившее самолеты "Грипен E" от имени консорциума компаний Saab, Diehl Defence GmbH, MBDA UK, Rafael Advanced Defence Systems Ltd., и правительство США с разработанным Lockheed Martin Aeronautics Company истребителем F-35A "Лайтнинг-2" Блок.4.

Правительство Канады 28 марта 2022 года сообщило, что по результатам проведенной оценки выбрало предложившую F-35A "Лайтнинг-2" корпорацию Lockheed Martin предпочтительным претендентом на поставку замены для устаревших CF-188 "Хорнет" ВВС Канады в рамках проекта Future Fighter Capability Project (FFCP).

Поставленные самолеты войдут в боевой состав 3-го авиакрыла ВВС Канады, размещенного на а/б Баготвилль (пров. Квебек), и 4-го авиакрыла (Колд-Лейк, пров. Альберта). В настоящее время инфраструктура данных баз модернизируется.