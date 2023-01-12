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ТАСС

Спутник "Святобор-1" для отслеживания пожаров запустят в первой половине 2023 года

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Sitronics Group
Sitronics Group.
Источник изображения: ixbt.com

Гендиректор компании "Спутникс" Владислав Игнатенко отметил, что полезную нагрузку аппарата разработали студенты института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборка малого космического аппарата "Святобор-1", который предназначен для мониторинга стихийных бедствий и лесных пожаров, завершена, он будет запущен на орбиту в первой половине текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group в среду.

"Спутникс" и НИЯУ (Национального исследовательского ядерного университета прим. ТАСС) МИФИ закончили сборку спутника "Святобор-1" для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров. Космический аппарат <...> будет запущен на орбиту в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi в первой половине 2023 года", - отметили в пресс-службе.

Полезная нагрузка аппарата была разработана студентами института лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ, сообщил гендиректор компании "Спутникс" Владислав Игнатенко. "Данный аппарат позволит оперативно выявлять пожары и прочие тепловые аномалии. Функциональным наполнением полезной нагрузки занимались студенты бакалавриата МИФИ", - отметил гендиректор, уточнив, что аппарат был собран на платформе OrbiCraft-Pro компании.

Космический аппарат оснащен тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять пожары и прочие тепловые аномалии на поверхности планеты. На спутнике также будет установлена плазменная двигательная установка VERA для коррекции и поддержания орбиты аппарата во время его работы. Она же снизит орбиту спутника в конце срока службы для ускорения сгорания в атмосфере.

В свою очередь руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Игорь Егоров сообщил о начале проработки следующего космического аппарата. "Сейчас мы создаем на территории университета центр управления и приема данных, чтобы студенты, а также школьники из лицеев при МИФИ могли получить опыт управления космическими аппаратами и обработки полученных с них данных. "Святобор-1" станет далеко не последним нашим спутником: мы уже начали проработку проекта следующего космического аппарата", - приводит его слова пресс-служба.

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