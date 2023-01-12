В ВМС США заявили о попытках преодолеть «кризис боевой готовности»

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В 2009 году ВМС США столкнулись с кризисом боевой готовности. Крейсер Chosin и эсминец Stout были признаны непригодными к боевым действиям инспекционной комиссией, которая в то время проверяла материальное состояние кораблей каждые пять лет.

Кризис наступил после того, как американские ВМC упразднили несколько своих организаций времен холодной войны, занимавшихся техническим обслуживанием и обучением, чтобы сэкономить деньги в то время, когда не было значительной угрозы безопасности США.

Но неудачи «Чосина» и «Стаута» привлекли к проблеме новое внимание. Адмирал Джон Харви, который в то время руководил Командованием морских сил США, помог сформировать наблюдательную группу, чтобы определить, как ВМС оказались в такой ситуации.

Главной среди рекомендаций обзора был призыв к возвращению групп боеготовности, которые следили бы за обслуживанием надводных кораблей и базовой подготовкой экипажа. В 2010 году Харви настаивал на переформировании групп боеготовности, но не смог заручиться достаточной поддержкой, среди коллег из руководства ВМC по комплектованию, инженерному делу и бюджетированию. Рекомендация так и не была реализована.

Но летом 2017 года в результате двух столкновений кораблей ВМC в западной части Тихого океана погибли 17 моряков. Службе в очередной раз пришлось учитывать слабые места в боевой готовности экипажа корабля, и ключевой командир снова призвал к возвращению военно-морских групп повышенной боеготовности. Но снова эта идея не была реализована.

Однако теперь, когда показатели технического обслуживания кораблей улучшились по сравнению с недавним низким уровнем, но, по словам военно-морских чиновников, остаются недостаточными, морская служба готова создать «надводные группы», предназначенные для того, чтобы актуализировать внимание ВМC к техническому обслуживанию и обучению.

Командующий надводными силами ВМС вице-адмирал Рой Китченер поручил рабочей группе определить необходимые объекты и соответствующую структуру командования и управления для этих надводных групп с целью запуска экспериментальной программы в Сан-Диего, штат Калифорния. Это, как заявлено, должно помочь преодолеть кризис боеготовности в ВМС США, где, как утверждается, каждый 5-й боевой корабль нуждается в модернизации и повышении готовности к ведения боевых операций на море.

Китченер сказал, что на этот раз есть два ключевых отличия: передовой противник в Китае, который заставляет флот думать о своей ближайшей готовности к бою; а также анализ данных и моделирование, которые доказывают, что наземные группы окупятся.

Существующая же на данный момент структура ВМС США требует, чтобы в составе экипажей эсминцев контролировалось техническое обслуживание и сертификацию кораблей, а также повышалась роль командира авианосной ударной группы, в том числе и в плане определения её боеготовности.