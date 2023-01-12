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Военное обозрение

Президент Азербайджана назвал 2023 год «последним шансом» для Армении в плане делимитации границы

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Источник изображения: topwar.ru

Если Армения хочет подписать с Азербайджаном мирный договор и урегулировать конфликтную ситуацию, в 2023 году она еще может это сделать. Поэтому наступивший год можно назвать «последним шансом» для Армении. Об этом в интервью азербайджанскому телевидению заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как отметил глава азербайджанского государства, затем наступит 2024 год, а в 2025 году закончится миротворческая миссия России. Что будет дальше, задается вопросом Алиев. Он подчеркнул, что надеется на то, что в Ереване услышат его сообщение и сделают надлежащие выводы.

По утверждению Алиева, если армянская сторона не проявит интереса к проблеме, то и Азербайджан не будет сильно настаивать. Тогда граница между двумя странами «пройдет там, где должна быть». Ведь без делимитации государственной границы сложно сказать, где она проходит. Соответственно, вопрос о границе должен волновать Армению даже больше, чем Азербайджан, подчеркнул глава азербайджанского государства.

Алиев также посетовал, что ранее он искренне рассчитывал на то, что до конца 2022 года Баку удастся подписать с Ереваном соглашение. Но этого не произошло. Ситуация вокруг Лачинского коридора остается напряженной.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует все менее лояльную по отношению к России политику. В Армении проходят акции протеста против присутствия российской военной базы в Гюмри, а политики рассуждают о возможности размещения некоей международной миротворческой миссии после истечения срока пребывания в регионе российского миротворческого контингента.

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