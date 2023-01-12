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ТАСС

Yomiuri: США и Япония подпишут рамочное соглашение о космосе

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Флаги США и Японии.

В рамках американской лунной программы японские корпорации планируют получить заказы на сооружение жилых модулей и луноходов различных типов

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. США и Япония достигли договоренности о заключении рамочного соглашения о комплексном сотрудничестве в космосе, включая участие Токио в американской программе освоения Луны и других проектах. Документ будет подписан главами внешнеполитических ведомств двух стран в рамках встречи 13 января в Вашингтоне японского премьер-министра Фумио Кисиды и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщила в среду газета Yomiuri.

Ранее Токио и Вашингтон имели соглашения только по отдельным конкретным направлениям сотрудничества в космосе. Новый документ будет иметь всеобъемлющий характер и призван еще больше активизировать участие Японии в программах США. В частности, новое соглашение предусматривает взаимный отказ от претензий и компенсаций в случае каких-либо инцидентов в космосе с возможным ущербом для одной страны.

Документ, отмечает Yomiuri, призван также усилить позиции США и Японии в конкуренции с Китаем, который активизирует свои космические программы, включая освоение естественного спутника Земли.

В рамках американской лунной программы японские корпорации планируют получить заказы на сооружение жилых модулей и луноходов различных типов. Токио также рассчитывает отправить на Луну своих астронавтов в составе совместных с США экспедиций.

16 ноября NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis. Второй этап (Artemis 2) будет включать облет Луны на корабле Orion с экипажем на борту, третий (Artemis 3) - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии. 

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Orion КК
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