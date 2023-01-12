Летчик истребителя Су-35с рассказал о задачах в небе над зоной СВО

Среди задач в ходе боевых вылетов самолетов Су-35с ВКС России — патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне спецоперации. Об этом летчик боевого самолета Матвей рассказал 11 января.

«Основные задачи — патрулирование воздушного пространства, прикрытие наших наземных войск, нашей авиации от воздушной атаки противника. В один из дней, когда я выполнял воздушное патрулирование, обнаружил противника. Определил, что цель групповая, объекты двигались в сторону Донецка. Когда появилась возможность, произвел атаку воздушной цели. Затем убедился, что цель поражена, и продолжил патрулирование», — рассказал летчик.

Матвей признался, что поддержка населения и командования вселяет уверенность и поддерживает боевой настрой.

В Минобороны добавили, что экипажи многоцелевых истребителей прикрывают также вертолеты армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских вооруженных формирований. Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

5 января летчик Су-34 рассказал, что вследствие воздействия авиации ВС РФ наблюдается резкое снижение активности ПВО противника. Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования в зоне СВО.

В конце декабря 2022 года Минобороны показало кадры из кабины пилота Су-35с во время патрулирования.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе специальной военной операции России делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск.

Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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