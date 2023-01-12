Антонов: США подтвердили участие в украинском конфликте обучением ВСУ применению Patriot

Посол РФ в Соединенных Штатах отметил, что российская позиция об опасности подобной линии Белого дома постепенно находит отклик в американском экспертном сообществе

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома) является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", - приводит его слова пресс-служба дипмиссии.

Антонов отметил, что позиция РФ об опасности подобной линии Белого дома постепенно находит отклик в американском экспертном сообществе. В частности, по его словам, местные обозреватели признавали, что администрация США в последнее время "более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает республике новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей". По мнению посла, этот аргумент красноречиво показывает, в частности, что "подлинная цель администрации [США] - нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев".