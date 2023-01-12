СМИ: Турция начала поставки Украине кассетных боеприпасов времен холодной войны

Речь идет о снарядах двойного назначения DPICM для уничтожения бронетехники, сообщает издание Foreign Policy

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны. Об этом сообщает во вторник журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Согласно источникам, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.

Как отмечает издание, Киев ранее в течение нескольких месяцев пытался добиться от Вашингтона поставок подобных боеприпасов, однако Соединенные Штаты в настоящий момент не могут экспортировать DPICM в другие страны, поскольку это запрещено американским законом.