Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ также предупредил о дальнейшем наращивании помощи западных стран Киеву

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Западные страны из-за военной поддержки Украины загоняют себя в ловушку. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор считает, что "каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине" лишает Запад свободы маневра и возможности отступления, и таким образом он загоняет себя в ловушку. В свою очередь военная помощь стран НАТО Украине, отметил Пушков, "ведет к дальнейшей эскалации конфликта".

Он также предупредил о дальнейшем усилении военной поддержки Киева со стороны западного альянса. По словам Пушкова, руководство стран Запада рассматривает поражение Украины как собственное. "Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение", - отметил сенатор.