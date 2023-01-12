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Заявления Министра обороны России об основных направлениях военного строительства

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 10 января 2023 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось первое в этом году тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая совещание, Министр обороны по традиции поблагодарил всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

Сергей Шойгу напомнил присутствующим, что в декабре на расширенном заседании Коллегии были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил за прошедший год и определены задачи на очередной период.

"С учетом опыта специальной военной операции Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач, - продолжил Министр обороны. - Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения их боевых возможностей".

Для этого, как отметил глава военного ведомства, необходимо постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок войск на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.

"Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - добавил Сергей Шойгу.

Министр обороны также заявил, что Вооруженные Силы РФ продолжат развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

Кроме того, будут повышаться боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

"В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств", - сообщил глава военного ведомства.

Не менее важная задача, по словам Сергея Шойгу, - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.

"Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, - подчеркнул Министр обороны. - Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта".

Помимо этого, в ближайшее время, как отметил Сергей Шойгу, предстоит модернизировать работу военных комиссариатов - провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны.

"Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания", - выразил уверенность глава военного ведомства.

Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников, заявил Министр обороны.

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