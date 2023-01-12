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ТАСС

В NASA заявили о приверженности РФ к совместной работе на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили действия Москвы по поддержанию систем станции в надлежащем состоянии

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) исходит из того, что РФ в настоящее время настроена на дальнейшую совместную эксплуатацию Международной космической станции (МКС) и принимает меры по поддержанию ее систем в надлежащем состоянии. Об этом заявила директор Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Ванесса Уайш во вторник в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Уайш был задан вопрос о возможности прекращения Россией в ближайшие годы эксплуатации орбитального комплекса. Директор центра подчеркнула, что на станции осуществляется "мирное сотрудничество многих стран". "Россияне в их числе. Они предоставили основные компоненты для МКС", - сказала директор центра.

"В сделанных осенью заявлениях была небольшая путаница, возможно, из-за трудностей перевода, но россияне привержены совместной работе с нами по эксплуатации космической станции", - добавила Уайш. Как она констатировала, Конгресс ранее одобрил эксплуатацию МКС американской стороной до 2030 года. Говоря о том, до какого срока будет использовать орбитальный комплекс российская сторона, она отметила: "Мы в настоящее время работаем с россиянами относительно того, какой будет эта дата. Но более ранняя дата, которая обсуждалась осенью, это была небольшая путаница". "Так что в настоящее время мы работаем с ними относительно того, какая дата, по их мнению, является подходящей с точки зрения их технологий <...>", - пояснила директор центра.

Уайш констатировала, что американская сторона ранее сделала шаги по модернизации энергосистемы МКС. "Мы делаем это для поддержки систем. И россияне делают то же самое со своими системами. Они предпринимают такие же действия, чтобы поддерживать их", - добавила она.

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщил, что российская госкорпорация подала заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. 

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