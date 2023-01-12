Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Вслед за французскими AMX-10RC вооруженным формированиям марионеточного киевского режима, возможно, будут переданы и американские M1128 на базе восьмиколесных бронемашин Stryker. Осенью прошлого года мы предполагали, что такие системы вооружений будут поставлены в распоряжение ВСУ.

Как ранее сообщал проект "РГ: русское оружие", сухопутные войска США до конца 2022-го должны были полностью отказаться от эксплуатации этого образца легкой техники, вооруженного 105-мм нарезной пушкой M68A1E4.

Боевая масса M1128 - 18770 кг, мощность дизельного двигателя Caterpillar 312616 JP8 - 350 л.с. Коробка передач - автоматическая.

Максимальная скорость по шоссе - около 100 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.

Упомянутое орудие использует снаряды, применяющиеся в танках М60, Leopard 1, М55S. Ими проблематично поразить современный танк в лобовую проекцию, но, ведя огонь по бортам, это сделать можно. Автоматизированную систему заряжания критикуют за невысокую надежность.

Скорострельность - шесть выстрелов в минуту. Правда, запас унитарных выстрелов составляет всего восемнадцать штук.

Имеются также два пулемета - 12,7-мм зенитный M2 Browning и 7,62-мм. Боекомплект первого - 400 патронов, второго - 3400 патронов. Прицельные комплексы снабжены тепловизионными каналами обнаружения. Экипаж состоит из трех человек.

Бронезащита выдерживает попадания 14,5-мм пуль КПВТ, а также крупных осколков. Стойкость к минам и фугасам считается недостаточно высокой.

По разным данным, на базах хранения сейчас может находиться около 140 экземпляров Stryker. Возможно, какое-то количество будет переброшено на Украину для восполнения понесенных украинскими боевиками потерь и оснащения отдельных батальонов и рот во вновь сформированных с западной помощью общевойсковых соединениях.