Войти
Вестник Мордовии

На Украине могут появиться еще и американские колесные танки M1128 Stryker

403
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Вслед за французскими AMX-10RC вооруженным формированиям марионеточного киевского режима, возможно, будут переданы и американские M1128 на базе восьмиколесных бронемашин Stryker. Осенью прошлого года мы предполагали, что такие системы вооружений будут поставлены в распоряжение ВСУ.

Как ранее сообщал проект "РГ: русское оружие", сухопутные войска США до конца 2022-го должны были полностью отказаться от эксплуатации этого образца легкой техники, вооруженного 105-мм нарезной пушкой M68A1E4.

Боевая масса M1128 - 18770 кг, мощность дизельного двигателя Caterpillar 312616 JP8 - 350 л.с. Коробка передач - автоматическая.

Максимальная скорость по шоссе - около 100 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.

Упомянутое орудие использует снаряды, применяющиеся в танках М60, Leopard 1, М55S. Ими проблематично поразить современный танк в лобовую проекцию, но, ведя огонь по бортам, это сделать можно. Автоматизированную систему заряжания критикуют за невысокую надежность.

Скорострельность - шесть выстрелов в минуту. Правда, запас унитарных выстрелов составляет всего восемнадцать штук.

Имеются также два пулемета - 12,7-мм зенитный M2 Browning и 7,62-мм. Боекомплект первого - 400 патронов, второго - 3400 патронов. Прицельные комплексы снабжены тепловизионными каналами обнаружения. Экипаж состоит из трех человек.

Бронезащита выдерживает попадания 14,5-мм пуль КПВТ, а также крупных осколков. Стойкость к минам и фугасам считается недостаточно высокой.

По разным данным, на базах хранения сейчас может находиться около 140 экземпляров Stryker. Возможно, какое-то количество будет переброшено на Украину для восполнения понесенных украинскими боевиками потерь и оснащения отдельных батальонов и рот во вновь сформированных с западной помощью общевойсковых соединениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AMX-10RC
Leopard-1
M1128 MGS
Stryker
КПВТ
М-60
Компании
Caterpillar
Похожие новости
26.09.2022
Появятся ли колесные танки из стран НАТО на Украине
13.03.2018
Удар "Бумеранга": зачем армии России колесный танк
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
01.11.2012
Бронемашины Stryker. Планы и проблемы
25.02.2010
Флот Узбекистана: вчера, сегодня, завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:34
  • 41567
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря