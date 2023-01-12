Украина обеспечила подъем России и ее союзников

Sabah: благодаря Украине союзники России совершат стратегический скачок

Украинский кризис привел к неизбежному переходу к многополярности и падению гегемонии США, пишет Sabah. Это позволит таким странам, как Россия и Китай, закрепить за собой роль важных геополитических игроков. И Турция, их надежный партнер, поспособствует этому.

Берджан Тутар

В древности неслучайно говорили: "В земном мире правит знание, а в загробном — сила". По этой причине стремление всех старых или новых имперских государств к могуществу и их попытки стать единоличными правителями мира всегда заканчивались неудачей.

Последним примером этого является фиаско политики Нового Рима, которую США пытались претворить в жизнь под предлогом "борьбы с терроризмом" после терактов 11 сентября 2001 года. Неспособность США стать единственным глобальным гегемоном парадоксальным образом положила конец хаосу во многих регионах мира, прежде всего на Ближнем Востоке, и привела к выправлению балансов.

Уход США со сцены как центрального игрока глобальной геополитики создает вакуум власти во многих регионах и позволяет странам, занимающим положение второстепенных игроков, таким как Россия, Китай и Турция, максимально усилить свое влияние в различных регионах мира, и в первую очередь в своем "хинтерланде".

Особенно после того как США в новом процессе определили в качестве основной цели стратегии национальной безопасности не "борьбу с терроризмом", а "борьбу с глобальными игроками, такими как Россия и Китай", лицо Ближнего Востока начало стремительно меняться.

И одной из стран, которая больше всего выигрывает от этой новой трансформации и расширяет сферу влияния, стала Турция. Правильно понимая ход событий в мире, Анкара в результате предпринятых действий превратилась в регионального и глобального игрока.

Вновь внедряя стратегию "ноль проблем" на Ближнем Востоке, Турция попыталась сократить количество врагов и увеличить число друзей. Вследствие этого активизировались дипломатические отношения Турции с Израилем, ОАЭ, Саудовской Аравией, странами Персидского залива, Египтом и Сирией. В этом контексте были открыты новые страницы и в египетском, сирийском досье, которые остаются последними камнями преткновения.

Стремительная нормализация на Ближнем Востоке в некотором смысле становится новым трендом для региона. Каждый шаг, предпринимаемый Турцией, с ее весом в Центральной Азии, на Кавказе и в Северной Африке день ото дня увеличивает ее роль в европейском и глобальном масштабе, как мы увидели в ходе украинского кризиса.

В этой связи мы рассматриваем Турцию в качестве ключевой и важнейшей страны для Европы, России, США и Китая, которые являются ведущими участниками глобальной политики.

Европа и США остро нуждаются в Турции как в балансирующем факторе и игроке, устанавливающем доверие, прежде всего на Украине и в НАТО, а также на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе. Для России Турция, контролирующая Черное море, образно говоря, является единственными воротами в мир. Кроме того, Турция — самый важный и надежный партнер для России в Центральной Азии, Северной Африке, на Кавказе и Ближнем Востоке.

Проект становления основным хабом российской энергетики также свидетельствует о том, каким незаменимым партнером для Москвы является Анкара.

Поэтому две страны находятся в тесном контакте в Египте, Ливии и Сирии, а также по многим стратегическим вопросам.

Для Китая Турция — один из важнейших участников проекта "Один пояс, один путь". После начала украинского конфликта, когда российский маршрут в некоторых точках оказался под угрозой, в очередной раз подтвердился тот факт, что Турция является наиболее безопасным коридором в глазах Пекина.

В этой связи имперский дух сплоченности, унаследованный от османского универсализма, и опыт, накопленный в борьбе с реальными политическими угрозами, с которыми сталкивается современная Турция, в этом новом процессе, когда мир проходит критически важный этап, дают ей возможность совершить исторический стратегический скачок.