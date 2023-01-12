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ТАСС

Кадыров сообщил об участии в СВО более 21 тыс. чеченских бойцов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

По словам главы Чечни, республика с первых дней начала спецоперации вносит "весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами"

ТАСС, 11 января. Более 21 тыс. чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции (СВО) с момента ее начала, свыше 9 тыс. военнослужащих в настоящее время находятся на передовой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров со ссылкой на данные председателя парламента Чечни, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова.

"В ходе заседания Республиканского штаба СВО я обсудил с руководителями силовых ведомств основные направления, на которые необходимо сделать упор. Также поблагодарил ответственных лиц за оперативное выявление и решение проблемных вопросов. <...> Также заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более 9 тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой. Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу", - написал Кадыров.

По его словам, Чеченская Республика с первых дней начала СВО вносит "весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами".

Глава региона сообщил, что в ходе заседания Республиканского штаба СВО обсудил с руководителями силовых ведомств основные направления, на которые необходимо сделать упор, а также поблагодарил ответственных лиц "за оперативное выявление и решение проблемных вопросов".

"Особенно отметил заслуги депутата Госдумы Адама Делимханова, который вернулся из зоны проведения СВО. По моему поручению он наладил эффективное взаимодействие между нашими спецподразделениями, что дало хорошие результаты", - сообщил Кадыров.

Глава республики добавил, что вопрос обеспечения бойцов из Чечни стоит у него на особом контроле, и он лично держит связь с командирами чеченских спецподразделений, что позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы. "Я уверен, Республиканский штаб СВО, каждый чеченец, все ответственные лица будут и дальше вносить свой посильный вклад в победу России над врагом. От этого зависит благополучие нашей Родины, поэтому мы не имеем права расслабляться", - заключил Кадыров. 

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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