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Большинство финнов выступили против создания базы НАТО в стране

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Опрос: большинство финнов выступили против создания базы НАТО в стране

Создание постоянной базы НАТО в Финляндии вызывает у граждан страны больше критики, чем поддержки, сообщает интернет-издание MTV. Это следует из результатов опроса, который был проведен в стране с 27 декабря по 4 января.

Юха Каийя (Juha Kaija)

Согласно опросу, создание постоянной базы НАТО в Финляндии вызывает у граждан страны больше критики, чем поддержки. 48% респондентов выступили против строительства базы НАТО, 39% выступили за.

Мнения финнов разделились практически поровну.

Чуть больше хотели бы, чтобы Финляндия активнее участвовала в международных военных операциях и деятельности НАТО, помимо защиты своей территории.

Финляндия по-прежнему ожидает решения Турции и Венгрии для вступления в НАТО.

Организация Taloustuktuikmus провела опрос в период с 27 декабря по 4 января. В исследовании приняли участие 1009 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Опрос проводился по телефону.

Погрешность составляет около 3 процентных единиц.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Проекты
NATO
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