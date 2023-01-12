Опрос: большинство финнов выступили против создания базы НАТО в стране
Создание постоянной базы НАТО в Финляндии вызывает у граждан страны больше критики, чем поддержки, сообщает интернет-издание MTV. Это следует из результатов опроса, который был проведен в стране с 27 декабря по 4 января.
Юха Каийя (Juha Kaija)
Согласно опросу, создание постоянной базы НАТО в Финляндии вызывает у граждан страны больше критики, чем поддержки. 48% респондентов выступили против строительства базы НАТО, 39% выступили за.
Мнения финнов разделились практически поровну.
Чуть больше хотели бы, чтобы Финляндия активнее участвовала в международных военных операциях и деятельности НАТО, помимо защиты своей территории.
Финляндия по-прежнему ожидает решения Турции и Венгрии для вступления в НАТО.
Организация Taloustuktuikmus провела опрос в период с 27 декабря по 4 января. В исследовании приняли участие 1009 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Опрос проводился по телефону.
Погрешность составляет около 3 процентных единиц.