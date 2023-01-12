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ТАСС

СМИ: Финляндия допускает возможность рассмотрения вопроса о передаче Киеву танков Leopard

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Танк Leopard 2A6 финской армии
Танк Leopard 2A6 финской армии.
Источник изображения: armyrecognition.com

Как сообщила телерадиокомпания Yle, в случае появления группы из нескольких стран, поддерживающих отправку Киеву этих танков, финская сторона рассмотрит возможность участия в процессе

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Власти Финляндии допускают возможность рассмотрения вопроса об отправке Украине боевых танков Leopard 2 в том случае, если этот шаг поддержит "группа из нескольких стран". Об этом сообщила во вторник финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на источник.

По его сведениям, "Финляндия не принимала никаких решений относительно передачи танков", однако "в случае появления группы из нескольких стран, поддерживающих отправку [Киеву] этих танков, финская сторона рассмотрит возможность участия" в процессе. В связи с этим источник отмечает, что в Хельсинки ожидают "решений Германии и других крупных стран" по данному поводу.

Yle отмечает, что у Финляндии примерно 200 Leopard 2, но количество танков, которые могут быть переданы Киеву, "будет небольшим". Также подчеркивается, что возможная передача Leopard 2 будет сопряжена с рядом сложностей, поскольку для этого нужно разрешение на реэкспорт от Германии, где производятся танки, а украинской стороне потребуются запчасти и организация технического обслуживания этих боевых машин.

В понедельник представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия в данный момент не собирается отправлять Украине Leopard 2. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
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