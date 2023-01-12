Шведский эксперт о расследовании Стокгольмом взрывов: у Украины был мотив

Welt: Швеция расследует взрывы на Балтике, но называть их автора не считает своевременным

Швеция ведет свое расследование взрывов, уничтоживших три нитки "Северных потоков", но с Россией информацией не делится, сообщает "Вельт". Привлеченный газетой шведский эксперт делает загадочные намеки насчет Украины и просит подождать. Сейчас, говорит он, объявлять виновника "несвоевременно".

Едва ли кто знает больше об акте саботажа на газопроводе "Северный поток", чем шведы. Эта страна взяла на себя ведущую роль в расследовании взрывов, разрушивших две ветки трубопровода. В интервью эксперт по безопасности Кьелл Энгельбрект (Kjell Engelbrekt) говорит о гигантских страховых суммах, возможных виновниках, мотивах и последних результатах расследования.

WELT: Господин Энгельбрект, в Германии все еще ожидают обещанных результатов расследования взрывов на газопроводах "Северный поток — 2". Швеция возглавила уголовное расследование. На какой стадии оно находится в вашей стране?

Кьелл Энгельбрект: В Швеции публично доступная информация остается на уровне середины ноября. Известно, что шведские следователи обнаружили остатки взрывчатки на месте повреждения газопровода и что их изучают. Когда я говорю о "шведских следователях", то имею в виду подразделение шведской полиции, специализирующееся на вопросах внутренней безопасности. Оно ведет работу под руководством государственного прокурора Матса Люнгквиста (Mats Ljungqvist), имеющего огромный опыт в антитеррористических расследованиях. Это подразделение занимается также контрразведкой. Его поддерживают шведские вооруженные силы, а также различные организации, например, Государственный институт политики безопасности (FOI). Они помогают следователям своими профессиональными знаниями.

— Почему Швеция решила вести расследование не вместе с Германией и Данией?

— Я могу только предполагать. Возможно, потому что Швеции проще исключить из расследования все государства, заинтересованные в определенном, выгодном им результате расследования. Другие исключают только Россию, только ее обвиняют в возможной необъективности. Предвосхищаю ваш вопрос: Швеции известно, что Россия разместила в Балтийском море сонары в разведывательных целях. Но у нас решили, что русские для своих целей скорее воспользуются результатами расследования шведских специалистов, чем сами внесут в них какой-то конструктивный вклад. Но, конечно, на уровне спецслужб происходит обмен информацией с определенными странами.

— С какими конкретно?

— В это я не посвящен.

— То, что Швеция практически не публикует никакой информации о своих расследованиях, дает повод для различных спекуляций. Так, например, шведская газета Dagens Nyheter написала о передвижении кораблей шведских ВМС в этом районе незадолго до аварии. Правда, ВМС успокоили общественность: мол, это была обычная акция в рамках слежения за морем. Был ли у вашей страны мотив для подрыва газопровода "Северный поток"?

— В политическом смысле Швеция подобным актом саботажа мало что приобрела бы, но потеряла бы очень многое. Если бы страна НАТО — или страна, желающая вступить в альянс — была замешана в этих актах саботажа, то разоблачение ее действий могло бы привести к расколу западного альянса. Возникла бы серьезная напряженность между государствами-членами. Не думаю, чтобы польза от взрывов для Швеции была настолько большой, чтобы она пошла на подобный риск.

— Недавно газета New York Times со ссылкой на анонимный источник написала, что компания Nord Stream AG заказала оценку стоимости ремонта поврежденных ниток "Северного поток — 1" и возобновления их эксплуатации. Это воспринимается с некоторым скепсисом, ведь из-за санкций против Газпрома никакие российские ремонтные суда больше не могут появляться в районе острова Борнхольм. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Теоретически газопровод еще можно восстановить. Но через пару месяцев морская вода настолько разъест обе взорванные нитки "Северного потока — 1" и поврежденную нитку "Северного потока — 2", что восстановить их будет уже нельзя. Относительно возможных мотивов компании Nord Stream AG, побудивших ее заказать калькуляцию расходов на ремонт, у меня есть некоторые предположения. Если концерн захочет заявить о своих страховых требованиях, то ему придется для этого пройти ряд процедур и исчерпать все возможности для ремонта трех поврежденных ниток.

— Как велики могут быть страховые требования компании Nord Stream?

— Только инвестиции в кредиты для строительства "Северного потока — 1" составили 7,8 миллиардов евро. Трудно себе представить, сколько миллиардов могут потребовать от страховых компаний пострадавшие! А ведь участвовали в строительстве и эксплуатации многие фирмы, прежде всего Nord Stream AG, которая на 51 процент принадлежит российскому государственному концерну Газпром. То есть тут речь идет не только о внешней политике и энергетической безопасности, но и об огромных деньгах.

— Но есть ли у Nord Stream AG хоть какие-то шансы добиться компенсации от страховых компаний? Разве для этого не требуется установить виновного?

— Я не эксперт по страховым вопросам, тем более по таким экстраординарным сделкам. К тому же неизвестно, кто вообще страховал газопроводы. Есть сведения о том, что одной из страховых компаний была Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft. Кроме того, синдикат вокруг британской страховой компании Lloyd’s якобы также участвовал в этом деле, как и Züricher Versicherungsgruppe. В страховых выплатах может быть отказано в двух случаях. Во-первых, если акт будет признан военным действием. И во-вторых, если обнаружится, что имел место самосаботаж, то есть умышленное разрушение фирмой своей собственности. Но если удастся пальцем показать на одно единственное государство, страховые требования могут быть гигантскими.

— А вообще с юридической точки зрения может ли подрыв участков газопроводов вблизи Борнхольма рассматриваться как военное действие? Ведь не было прямого нападения ни на одно государство.

— Сложный вопрос. Поиски ответа на него могут привести к юридическому спору, который может длиться годами, а то и десятилетиями.

— В Германии еще ничего не слышно о раскрытии дела, как того обещал канцлер Шольц, федеральная прокуратура тоже хранит молчание. Правительство не отвечает на запросы парламента "из соображений благополучия государства". В Швеции также царит подобное красноречивое молчание? Или ничего не говорят, потому что следователи просто ничего не знают?

— В Швеции дебаты несколько поутихли. Вначале многие были обеспокоены тем, не скажется ли конфликт на Украине на нашей безопасности: ведь он у нашего порога. Но мы традиционно уважаем роль следственных органов. Вспомним, например, убийство нашего бывшего премьер-министра Улофа Пальме. 28 февраля 1986 года он был застрелен в центре Стокгольма. Расследование этого инцидента длилось много лет. Время от времени проводились пресс-конференции, на которых что-то говорили, но в иное время царило молчание. (Прим.редакции: В начале июня 2020 года, спустя 34 года после начала расследования, полиция Стокгольма назвала имя того, кого считает стрелявшим: это был Стиг Энгстрём). Мы шведы традиционно уважаем процесс расследования, для которого нужно время.

— Но должен он действительно длиться так долго? В социальных сетях высказывается предположение, что уже давно известно, кто это сделал и что это молчание имеет стратегические причины.

— Эти расследования носят комплексный характер. Необходимо собрать и проанализировать массу данных, прежде чем сделать какие-то выводы. Точность в таком деле исключительно важна. И пока нет однозначных доказательств, которые можно было бы предъявить миру, расследование должно вестись дискретно. Ведь общественный интерес к нему колоссальный. Поэтому нам нужно вести себя сдержанно и постараться собрать как можно больше информации. Я исхожу из того, что в данный момент завершен сбор данных о месте преступления.

— То есть вы считаете, что этот теракт когда-нибудь будет раскрыт?

— Я отношусь к людям, которые верят, что в случае наличия однозначных доказательств результаты расследования будут представлены общественности. Но я сомневаюсь, что в данный момент достаточно доказательств и данных, которые позволили исключить пару подозреваемых и назвать приписываемые им мотивы ложным следом. Мы могли бы уже сейчас провести пресс-конференцию, но там мы лишь сказали бы: вот этого и этого подозреваемого можно исключить.

— А кто именно получил такое алиби?

— Мы знаем, например, кое-что о взрывчатом веществе и о судах, появлявшихся вблизи места преступления. Но этих данных недостаточно. Суда, которые за два дня до происшествия двигались в том районе, не подавая радиосигналов, могли быть, например, браконьерами. Поэтому должна быть полная ясность о данных, прежде чем их обнародовать. Кроме того, необходимо подумать: а своевременно ли сейчас на глазах у всех показать пальцем на преступника и его страну?

— Это как понять?

— Как только у шведского правительства будет достаточно информации, чтобы выдвинуть обвинение, оно будет ждать того момента, когда "страсти по украинскому конфликту" в Европе несколько успокоятся. И вот тогда не сомневаюсь: результаты рано или поздно будут опубликованы. Верю в шведское правовое государство, которое вершит правосудие в политически правильный момент. Но это ничего не меняет в том, что расследования по поводу "Северного потока" с внешнеполитической точки зрения — исключительно многоплановый процесс.

— В каком смысле?

— Посмотрите, что происходит вокруг. В центре Европы бушует битва, какой не было со времен Второй мировой войны. В прошлом году Швеция и Финляндия подали запросы на вступление в НАТО идет их ратификация, ее нельзя "вспугнуть". Кроме того, играют роль и вопросы энергетической безопасности, связанные с этим расследованием. Есть еще и сфера действия спецслужб и военной разведки. И, наконец, происшествие следует рассматривать с точки зрения международного права: так как теракты произошли вблизи острова Борнхольм в шведско-датской торговой зоне, необходимо учитывать и морское право.

— Шведы привлекут к расследованию Германию?

— Первыми странами, которые получат информацию от Швеции, станут, скорее всего, Дания и Германия. Дания будет информирована потому, что она напрямую граничит со Швецией. Германия потому, что она сильнее других пострадала от нападения на газопровод. Однако Швеция отвечает за уголовное расследование покушений на "Северный поток". Поэтому шведские следователи ожидают от союзных стран, в том числе от Германии, что те также предоставят Швеции информацию, а не наоборот. Вероятно, что другие страны передают имеющуюся у них информацию, ожидая, что Швеция в свою очередь позволит им ознакомиться с результатами расследования. То есть, у шведов есть заинтересованность в том, чтобы передавать информацию и в другом направлении.

— У каких стран могли бы быть мотивы и возможности, чтобы подорвать три нитки газопроводов "Северный поток"?

— Если исходить из способности к саботажу, то можно рассматривать четыре типа акторов: великие державы, прибрежные балтийские государства, Украину и негосударственных акторов. Под великими державами я имею в виду США, Россию или Францию. Только они, с моей точки, зрения, способны на подобную тайную операцию. Швеция, Финляндия, три прибалтийских государства и Польша лишь частично располагают такими возможностями, но у них есть доступ к Балтике. Некоторые подозревают Украину. Конечно, теоретически она крайне заинтересована в разрушении газопроводов, у нее был мотив. Но была ли у украинских диверсантов возможность добраться до Балтийского моря? Это маловероятно. Им бы понадобилась помощь. Есть еще и негосударственные акторы, такие как группа Вагнера, чьи сотрудники действуют по заданию Кремля. Москва в свою очередь показывает пальцем на Великобританию или США, не приводя никаких доказательств.

Все эти предположения останутся чисто абстрактными, пока не выяснится, какую цель преследовала эта акция. В социальных сетях ссылаются на высказывание Джо Байдена в начале февраля прошлого года, согласно которому российское нападение будет означать конец "Северного потока — 2". Из этого делается предположение, что в деле замешана Америка. Но я не думаю, что подобное покушение в характере мистера Байдена и правительства США. Если бы этот секрет раскрылся, то ущерб для них был бы гораздо больше, чем выгода. Хотя Кремль и обвиняет Великобританию и США, но доказательств не предоставляет.

— Washington Post процитировала недавно один авторитетный источник, который сослался на оценку 23 опрошенных дипломатов и агентов спецслужб: "В данный момент нет доказательств того, что за саботажем стоит Россия". Другие СМИ указали на то, что эти газопроводы всегда были для украинцев как бельмо в глазу.

— Фактически нападение на газопроводы ничего не изменило в ситуации на Украине. В действительности их разрушение только сильно сократило возможности для введения их в эксплуатацию. Является ли случайностью, что одна из ниток все еще находится в рабочем состоянии? Не осталась ли она неповрежденной потому, что благодаря ей у Кремля еще остается инструмент для шантажа? Здесь тоже можно строить самые разные догадки. Но если эту нитку действительно можно будет эксплуатировать, то в отношении остальных я считаю это невозможным, даже если через пару лет президентство Путина закончится. Но тогда и в Европе закончится эра ископаемого топлива. Кто бы ни нес ответственность за этот подрыв, я предполагаю, что речь тут шла не о том, чтобы сделать газопровод неработоспособным. Он и так не функционировал. Думаю, этот акт саботажа был скорее "информационной операцией".

— Что вы имеете в виду?

— Посмотрите на контекст вокруг инцидента. Подрыв произошел вскоре после объявления мобилизации в России и спустя лишь несколько дней после открытия нового подводного кабеля между Норвегией и прибрежными балтийскими государствами. Взрывы едва не повредили этот кабель. Если это была Россия, то не хотела ли она этим показать, насколько уязвима наша критическая инфраструктура? Или Россия хотела отвлечь от мобилизации в собственной стране? Или злоумышленники задумали организовать гигантскую страховую аферу, осознавая, что рано или поздно Европа откажется от российского газа? Возможно множество сценариев.

Натан Гиверцев (Nathan Giwerzew) Эльке Бодеррас (Elke Boderras)