Экс-инспектор ООН заявил о необходимости прекратить поставки оружия Украине

Скотт Риттер считает, что сейчас попытки добиваться от России участия в переговорах на условиях Запада и Украины будут контрпродуктивны

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Запад должен прекратить поставки оружия Украине и отказаться от попыток добиться ее победы, чтобы смягчить ущерб на мировой арене, уже вызванный его действиями. Такое мнение высказал во вторник бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, выступая по видеосвязи на конференции Института Шиллера.

"Главная надежда сейчас в том, чтобы добиться прекращения вооружения Западом Украины, отказаться от какого-либо расчета на возможную победу Украины, добиться принятия Западом необходимости смягчения ущерба, который был уже причинен", - сказал он.

Риттер выразил мнение, что сейчас попытки добиваться от России участия в переговорах на условиях Запада и Украины будут контрпродуктивны. "Любые попытки принудить Россию к переговорному решению закончатся плохо и вызовут только еще более жесткий ответ России. Попытки Запада заставить Россию с помощью силы оружия приведут к эскалации, которая может вполне вылиться в глобальную ядерную войну", - добавил он.