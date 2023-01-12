В Испании заявили о блокировке Швейцарией отправки некоторой военной помощи Украине

Глава испанского МИД Маргарита Роблес также сказала об "отсутствии безопасности" и добавила, что "сегодня ракета может долететь из Москвы до Мадрида".

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Швейцария не позволяет направить из Испании на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны - производителя. Об этом сообщила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая перед испанскими послами.

Глава ведомства уточнила, что Мадрид продолжит поставлять военную помощь Киеву. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для [отправки определенного] материала нам нужно некое разрешение Швейцарии, которого она нам не дает в настоящий момент", - приводит слова Роблес агентство Europa Press.

Министр также вновь сказала о необходимости увеличить оборонные расходы. Глава ведомства заявила об "отсутствии безопасности" и добавила, что "сегодня ракета может долететь из Москвы до Мадрида".