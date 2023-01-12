В Киеве выразили надежду, что применение ПВО Patriot начнется к середине весны

От полутора до трех месяцев займут обучение и логистические поставки комплексов, отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает, что украинские военные начнут применять комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в середине весны.

"Я думаю, что ближе к началу середины весны", - сказал он во вторник в интервью журналисту Василию Голованову, отвечая на вопрос о том, когда будут задействованы системы Patriot.

По его словам, от полутора до трех месяцев займут обучение и логистические поставки этих комплексов. Он напомнил, что "со дня на день" начнется обучение украинских военных по применению систем.

Подоляк уточнил, что Киев получит по одной батарее Patriot от Вашингтона и Берлина, о других поставках ведутся переговоры. Он также назвал системы Patriot фундаментальным элементом, вокруг которого в дальнейшем будет перестроена система обороны Украины.

21 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский по приглашению американского лидера Джо Байдена прибыл в Вашингтон, впервые покинув Украину с 24 февраля. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи от США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 5 января по итогам телефонного разговора Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стало известно, что Берлин предоставит Украине дополнительную батарею Patriot. 10 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома) начнется обучение украинских военнослужащих применению комплексов.

По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: 400 млн - пусковые установки, командный модуль и РЛС, около 700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.