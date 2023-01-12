Швеция заявила о готовности предоставить Украине более современное оружие

По словам министра иностранных дел королевства Тобиаса Билльстрёма, Украина должна получить больше наступательных вооружений

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Украина должна получить больше наступательных вооружений. Швеция тоже готова предоставить более современное оружие, в том числе артиллерийскую систему Archer, сообщил газете Expressen министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

"Только победив на поле боя, Украина может выиграть эту войну, - утверждает он. - Вопрос не в том, должны ли мы ее [артиллерийскую систему] отправить, а в том, когда мы ее отправим".

В качестве председателя ЕС Швеция теперь будет работать над тем, чтобы "Европа активизировалась" в области поддержки Украине. По словам Билльстрема, за большим пакетом шведской помощи этой осенью последует еще один.

Правительство заявляет, что оно интенсивно работает, чтобы обеспечить поставку в ближайшем будущем. Сейчас ведется диалог с рядом других стран, производящих компоненты, входящие в состав системы вооружений, и со стороны которых необходимо получить согласие. По информации издания, это может произойти в течение шести-восьми недель.

Шведское правительство, как председатель ЕС, также будет настаивать на продлении санкций ЕС против России, "которые пока не ударили по российской экономике так сильно, как предполагалось". "Мы должны добиться того, чтобы санкции распространились на более широкие слои российского общества", - сказал Билльстрём.