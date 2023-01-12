Кулеба попросил Бербок предоставить Украине танки Leopard

Глава украинского МИД добавил, что благодарен правительству Германии за решения о предоставлении Киеву оружия

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время поездки в Харьков во вторник объяснял главе МИД ФРГ Анналене Бербок необходимость предоставить Киеву немецкие тяжелые боевые танки Leopard. Переговоры в дороге длились три часа.

По пути в Харьков стороны также обсудили санкции против России и интеграцию Украины в ЕС. "Наши переговоры в дороге продолжались три часа - при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие - все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения. Но, безусловно, каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема "Леопардов". Я объяснил коллеге и немецким медиа, что немецкие танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок", - написал Кулеба во вторник на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Глава МИД Украины заявил, что не сомневается в предоставлении Киеву танков Leopard, однако сожалеет, что решение до сих пор не принято. Министр добавил, что благодарен правительству Германии за решения о предоставлении Киеву оружия. При этом в понедельник Кулеба заявлял, что ни одна из стран Запада не предоставила Украине достаточно военной помощи.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей немецкие боевые танки Leopard 2. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. 25 декабря были опубликованы результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, согласно которым 45% граждан Германии выступают против поставок Киеву Leopard 2.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видит причин для Запада не поставлять Киеву танки, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Шольц может продолжать "игру", если "хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках".