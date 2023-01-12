Офицер ДНР рассказал о преимуществах обещанных Украине французских AMX-10RC

Офицер Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Ситх рассказал о преимуществах бронеавтомобилей AMX-10RC, которые Франция пообещала поставить Киеву. В разговоре с Ura.ru он заявил, что данная разведывательная машина легка в управлении и обладает серьезными для колесной техники огневыми возможностями при высокой подвижности.

«Отмечу сразу, что машина мне понравилась — комфортная для экипажа (...) Далее: система управления огнем, которая включает лазерный дальномер, электронный баллистический вычислитель, оптическую систему наведения с прибором ночного видения и тепловизором», — рассказал об особенностях AMX-10RC Ситх.

Офицер заметил, что орудие у новых колесных танков способно поражать цели с разными типами брони: от легкой до тяжелой. Всего, уточнил он, на машине, которая развивает скорость до 85 километров в час, есть три типа снаряда: кумулятивные, подкалиберные и осколочно-фугасные.

Ранее новостной портал Business Insider назвал французские бронеавтомобили AMX-10RC странными. Американское издание заявило, что они уязвимы перед танковыми снарядами и противотанковыми ракетами.

В начале января французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Париж поставит Киеву AMX-10RC. Французский политик Флориан Филиппо назвал это решение безумием.

Шестиколесную машину разработали в начале 1970-х годов, а в 1979 году французская армия приняла AMX-10RC на вооружение. 16-тонный бронеавтомобиль развивает скорость до 80 километров в час. Бронирование AMX-10RC обеспечивает защиту экипажа от пуль и осколков.