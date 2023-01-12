Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву ракет ATACMS ведутся интенсивно

Советник главы офиса президента Украины настаивает, что Киеву необходимы дальнобойные ракеты

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву баллистических ракет MGM-140 ATACMS, дальность применения которых достигает 310 км, ведутся интенсивно.

"[Переговоры] ведутся очень интенсивно", - сказал он в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном во вторник.

Подоляк настаивает, что Украине необходимы дальнобойные ракеты.

В опубликованной 29 декабря 2022 года статье в газете Politico говорилось, что администрация США отказывается сейчас предоставить Киеву ракеты ATACMS, поскольку считает, что данный шаг приведет к эскалации. Вашингтон, по информации издания, также не готов удовлетворить требование об отправке на Украину американских танков и истребителей.