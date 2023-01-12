Войти
ТАСС

Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву ракет ATACMS ведутся интенсивно

308
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Советник главы офиса президента Украины настаивает, что Киеву необходимы дальнобойные ракеты

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Киеву баллистических ракет MGM-140 ATACMS, дальность применения которых достигает 310 км, ведутся интенсивно.

"[Переговоры] ведутся очень интенсивно", - сказал он в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном во вторник.

Подоляк настаивает, что Украине необходимы дальнобойные ракеты.

В опубликованной 29 декабря 2022 года статье в газете Politico говорилось, что администрация США отказывается сейчас предоставить Киеву ракеты ATACMS, поскольку считает, что данный шаг приведет к эскалации. Вашингтон, по информации издания, также не готов удовлетворить требование об отправке на Украину американских танков и истребителей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
02.11.2022
Bloomberg: США должны назначить наблюдателя за использованием Киевом помощи
01.11.2022
Раскрыты подробности об атаковавших Черноморский флот беспилотниках
28.01.2022
Путин будет побеждать, пока жив кот Шрёдингера
22.09.2021
Патрушев: США - основные зачинщики беспорядка в мире и должны за это ответить
13.01.2020
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
21.01.2011
Китай завершает восстановление авианесущего крейсера «Варяг»
06.07.2007
"КАЛАШ" - ОРУЖИЕ ВЕКА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:34
  • 41567
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря