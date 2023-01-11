В Пентагоне назвали основные темы встречи группы по поставкам оружия Киеву

Средства ПВО и бронетехника продолжат быть приоритетными темами дискуссии, сообщили в американском ведомстве

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехника будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине. Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил во вторник на брифинге.

"Я думаю, вы можете ожидать, что такие средства, как [системы] ПВО и бронетехника, продолжат быть приоритетными темами дискуссии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поступал ли от Киева запрос на поставки бронированных машин (ББМ) Stryker, а также об отношении Вашингтона к информации о возможности поставок Великобританией Украине танков Challenger.

"Мы не будем высказывать предположения о том, как могут выглядеть следующие пакеты помощи <...>, а также говорить о том, что мы можем или не можем рассматривать [в этом контексте]. Мы продолжим сохранять этот диалог открытым и адаптироваться <...>, исходя из потребностей украинцев и ситуации на земле", - отметил Райдер.

Заседание упомянутой контактной группы по помощи Украине пройдет на следующей неделе в Германии под председательством США.