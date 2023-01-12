Общевойсковая подготовка ВСУ Западом в Европе начнется на следующей неделе

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, это не потребует переброски дополнительного контингента американских военных в Европу

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США ожидают, что обучение западными странами в Европе украинских военных общевойсковому бою начнется на следующей неделе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Как я понимаю, эта подготовка начнется очень скоро, уже на следующей неделе", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Райдер добавил, что это, как ожидается, не потребует переброски дополнительного контингента американских военных в Европу.