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ТАСС

Отставной вице-маршал авиации Великобритании считает танки страны сложными в освоении

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Боевая машина Challenger 2
Боевая машина Challenger 2.
Источник изображения: © BAE Systems

По словам Шона Белла, они могут быть неэффективны в ВСУ

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Британские танки Challenger 2 могут не принести пользу Украине, если будут переданы ВСУ, так как сложны в освоении. Таким мнением с телеканалом Sky News поделился отставной вице-маршал авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шон Белл.

По его словам, основной боевой танк британских сухопутных сил Challenger 2, эксплуатируемый с 1995 года, остается "довольно эффективным". Его недостатком он называет необходимость сложной и длительной подготовки экипажа. Поэтому Белл сомневается в том, что Лондон действительно готовится передать эти танки Киеву, как об этом ранее сообщал Sky News, ссылаясь на источник.

"Они буквально напичканы электроникой, лазерными целеуказателями, приборами ночного видения, компьютерами, осуществляющими наведение, и со всем этим украинцам будет очень сложно разобраться, потребуется большой объем подготовки, - сказал он. - Поэтому мне кажется, что это пока слухи. Очень сложно себе представить, как украинцы могли бы сейчас от этого выиграть".

Белл добавил, что танки советского и российского производства ВСУ могут эксплуатировать без переподготовки и не испытывая недостатка в деталях.

В понедельник официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака заявил, что окончательное решение о поставках британских танков Украине пока не принято. Он отказался комментировать полученную Sky News информацию о том, что Киеву может быть передано 10 танков Challenger 2.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

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Великобритания
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Проекты
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